Нефтеперерабатывающий завод в Мексике охватил пожар
Там вспыхнул один из участков охлаждения. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Кадр из видео © Twitter / paobarquet
На нефтеперерабатывающем заводе в Мексике вспыхнул пожар. Видео © Twitter / paobarquet
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в городе Кадерейта в штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны вспыхнул пожар. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Pemex, загорелся один из участков охлаждения нефтепродуктов. Экстренным службам удалось оперативно справиться с огнём. Что могло послужить причиной чрезвычайного происшествия, пока не установлено.
НПЗ Pemex в Кадерейте — один из шести в стране. По данным компании, за первые девять месяцев года он перерабатывал в среднем 126 000 баррелей в сутки.
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