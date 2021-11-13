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Нефтеперерабатывающий завод в Мексике охватил пожар

Там вспыхнул один из участков охлаждения. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

12 ноября, 23:11

Кадр из видео © Twitter / paobarquet

На нефтеперерабатывающем заводе в Мексике вспыхнул пожар. Видео © Twitter / paobarquet

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в городе Кадерейта в штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны вспыхнул пожар. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Pemex, загорелся один из участков охлаждения нефтепродуктов. Экстренным службам удалось оперативно справиться с огнём. Что могло послужить причиной чрезвычайного происшествия, пока не установлено.

НПЗ Pemex в Кадерейте — один из шести в стране. По данным компании, за первые девять месяцев года он перерабатывал в среднем 126 000 баррелей в сутки.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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