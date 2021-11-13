Россиянам дали советы, как не отпугнуть работодателя своей страницей в соцсетях

Одновременно с дефицитом кадров на рынке труда ежегодно растут и репутационные риски, связанные со скандальными постами в социальных сетях. По этой причине работодатели стараются уделять особое внимание личным страницам соискателей в Интернете. Эксперты рассказали о том, на что именно обращают внимание компании при наборе кадров.

Как пишут "Известия", психология скандалов в соцсетях всегда воспринимается обществом так, будто сотрудник высказал мнение компании, в которой он работает, хотя, как правило, оно является лишь его личным взглядом на ту или иную ситуацию. Подчёркивается, что нередко из-за громких высказываний могут пострадать сотни людей, которые по факту не имеют никакого отношения к яркому посту.

"Процедуры проверки следа кандидатов в соцсетях не теряют актуальности. Особенно для организаций, которые тесно аффилированы или напрямую созданы государством", — отмечает HR-директор "1С-Битрикс" Владислав Викулов.

Эксперты советуют соискателям избегать публичного оскорбления или осуждения других людей в постах и комментариях, а также слишком откровенного контента. Экстремистские же заявления становятся самым явным стоп-сигналом для компании.

Также стоит избегать ненормативной лексики. Она может значительно увеличить риск отказа в трудоустройстве. Рекомендуется стирать и следы "бурной молодости" со своей страницы. Эксперты подчёркивают, что в целом социальные сети сейчас можно воспринимать как часть портфолио человека.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина и вовсе рекомендует сделать страницы в соцсетях закрытыми. Она уточняет, что чаще всего работодатели мониторят "Фейсбук", "Инстаграм" и "Твиттер".