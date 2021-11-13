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"По дороге мэр бежал": Сбитый на перекрёстке глава Петрозаводска в стихах признал нарушение правил

Чиновник угодил под машину, когда перебегал с налобным фонариком проезжую часть.

12 ноября, 22:33

Фото © ВКонтакте / Владимир Любарский

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после ДТП с его участием написал стихотворение. Своим произведением он поделился на странице в социальной сети. В нём чиновник признаёт, что сам нарушил правила дорожного движения, и напоминает своим подписчикам о важности соблюдения ПДД.

"По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик.

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей".

Мэр Петрозаводска стал писать стихи после того, как был сбит на перекрёстке. Скриншот © ВКонтакте / Владимир Любарский

Мэр Петрозаводска стал писать стихи после того, как был сбит на перекрёстке. Скриншот © ВКонтакте / Владимир Любарский

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Мэр родного города Гитлера отстранён от работы из-за стиха о "мигрантах-крысах"

Лайф сообщал, что после аварии на перекрёстке Владимир Любарский попал в больницу с переломом. Ему была назначена хирургическая операция.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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