Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после ДТП с его участием написал стихотворение. Своим произведением он поделился на странице в социальной сети. В нём чиновник признаёт, что сам нарушил правила дорожного движения, и напоминает своим подписчикам о важности соблюдения ПДД.

"По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик. Тем не менее он сам правила нарушил И толкнул чужой седан центнеровой тушей".

Мэр Петрозаводска стал писать стихи после того, как был сбит на перекрёстке. Скриншот © ВКонтакте / Владимир Любарский