Белорусский постпред назвал количество мигрантов на границе с Польшей

Более двух тысяч мигрантов находится у границы Белоруссии с Польшей. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Сейчас на линии границы находится более 2 тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети", — указал Рыбаков, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, все они не видят Белоруссию местом своего постоянного проживания и хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в Европейском союзе.