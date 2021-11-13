НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белорусский постпред назвал количество мигрантов на границе с Польшей

Все они хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в Евросоюзе, а Варшава в ответ применяет против них вооружение, отмечает дипломат.

12 ноября, 22:15
<p>Фото © LIFE / Артур Матвеев</p>

Фото © LIFE / Артур Матвеев

Более двух тысяч мигрантов находится у границы Белоруссии с Польшей. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Сейчас на линии границы находится более 2 тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети", указал Рыбаков, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, все они не видят Белоруссию местом своего постоянного проживания и хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в Европейском союзе.

"Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", заявил дипломат.

Беженка потеряла сознание на границе Белоруссии и Польши

Беженка потеряла сознание на границе Белоруссии и Польши

Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1