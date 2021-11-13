Белорусский постпред назвал количество мигрантов на границе с Польшей
Все они хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в Евросоюзе, а Варшава в ответ применяет против них вооружение, отмечает дипломат.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Более двух тысяч мигрантов находится у границы Белоруссии с Польшей. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Сейчас на линии границы находится более 2 тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети", — указал Рыбаков, выступая на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, все они не видят Белоруссию местом своего постоянного проживания и хотят подавать ходатайство о предоставлении защиты в Европейском союзе.
"Вместо этого наши соседи травят их газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", — заявил дипломат.
Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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