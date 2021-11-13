На Украине заявили о планах закупки турецких беспилотников в 2022 году
В Киеве говорят, что "должны защищать свою независимость", необходимость в покупке "неотложная".
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Украина в 2022 году приобретёт у Турции партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар", на которых будут установлены украинские двигатели. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в ходе поездки в район силовой операции в Донбассе.
"Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байрактары", подчёркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооружённых сил Украины", — приводит слова Резникова пресс-служба ВСУ.
Он отметил "неотложную необходимость дальнейшей закупки" этих беспилотников. Они будут применяться, поскольку Украина "должна защищать свою независимость".
А ранее Лайф рассказывал, что турецкая компания поможет Украине построить под Киевом центр по обслуживанию беспилотников. Соответствующее соглашение в присутствии Владимира Зеленского подписали министр обороны и гендиректор турецкой фирмы Халук Байрактар.
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