Российский сенатор Алексей Пушков высмеял опасения бывшего главы МИД Украины Павла Климкина по поводу угрозы Киеву со стороны мигрантов на белорусско-польской границе. Как отмечал дипломат, происходящее на рубеже двух стран якобы является спланированной "циничной спецоперацией" Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться".

"Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная — системная — работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь Украины", — заявил Климкин в эфире телеканала "1+1".

"У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Российский политик отмечает, что вразумительного объяснения этого ключевого вопроса у Климкина явно нет.

"Украина окружена!" Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах", — добавил Пушков.