"Ум за разум заходит": Пушков высмеял "паранойю" Климкина об угрозе мигрантов Киеву
Российский сенатор задался риторическим вопросом, зачем же беженцам на белорусско-польской границе сдалась Украина.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял опасения бывшего главы МИД Украины Павла Климкина по поводу угрозы Киеву со стороны мигрантов на белорусско-польской границе. Как отмечал дипломат, происходящее на рубеже двух стран якобы является спланированной "циничной спецоперацией" Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться".
"Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная — системная — работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь Украины", — заявил Климкин в эфире телеканала "1+1".
"У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Российский политик отмечает, что вразумительного объяснения этого ключевого вопроса у Климкина явно нет.
"Украина окружена!" Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах", — добавил Пушков.
Ранее Лайф сообщал, что Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Белоруссии из-за Крыма. Сенатор указал на непоследовательную реакцию Киева: Минск и прежде считал полуостров частью России, а сейчас лишь подчеркнул свою точку зрения.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Комментариев: 0