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"Ум за разум заходит": Пушков высмеял "паранойю" Климкина об угрозе мигрантов Киеву

Российский сенатор задался риторическим вопросом, зачем же беженцам на белорусско-польской границе сдалась Украина.

12 ноября, 23:08
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял опасения бывшего главы МИД Украины Павла Климкина по поводу угрозы Киеву со стороны мигрантов на белорусско-польской границе. Как отмечал дипломат, происходящее на рубеже двух стран якобы является спланированной "циничной спецоперацией" Москвы и Минска, а мигранты пойдут на границу Украины, когда "Польша и Литва будут эффективно защищаться".

"Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная — системная — работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь Украины", — заявил Климкин в эфире телеканала "1+1".

"У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Российский политик отмечает, что вразумительного объяснения этого ключевого вопроса у Климкина явно нет.

"Украина окружена!" Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах", — добавил Пушков.

Бывший украинский министр призвал "разорвать Россию изнутри"

Бывший украинский министр призвал "разорвать Россию изнутри"

Ранее Лайф сообщал, что Пушков высмеял угрозы Украины в адрес Белоруссии из-за Крыма. Сенатор указал на непоследовательную реакцию Киева: Минск и прежде считал полуостров частью России, а сейчас лишь подчеркнул свою точку зрения.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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