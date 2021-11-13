С российской межпланетной станцией "Луна-25" возникли проблемы

Специалисты выявили проблему в одном из приборов, которые войдут в состав российской межпланетной автоматической станции "Луна-25". Неполадка обнаружена в доплеровском измерителе скорости и дальности. Его задача — обеспечить мягкую посадку станции.

Как сообщили ТАСС в "Роскосмосе", НПО Лавочкина и производитель — концерн "Вега" — проверяют работоспособность прибора. Он не смог показать верные данные во время спуска с вышки.

"С учётом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года", — рассказали в госкорпорации.

Заменять этот прибор на другой не планируется. Пока в планах соблюсти предполагаемые сроки запуска "Луны-25" — май 2022 года.

Эта станция должна стать первым российским (не советским) аппаратом на естественном спутнике Земли. Её задача — изучить южный полюс Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславский.