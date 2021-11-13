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С российской межпланетной станцией "Луна-25" возникли проблемы

Доработка потребуется прибору, который должен обеспечить мягкую посадку автоматического аппарата.

12 ноября, 23:28
<p>"Луна-25". Фото © "Роскосмос"</p>

"Луна-25". Фото © "Роскосмос"

Специалисты выявили проблему в одном из приборов, которые войдут в состав российской межпланетной автоматической станции "Луна-25". Неполадка обнаружена в доплеровском измерителе скорости и дальности. Его задача — обеспечить мягкую посадку станции.

Как сообщили ТАСС в "Роскосмосе", НПО Лавочкина и производитель — концерн "Вега" — проверяют работоспособность прибора. Он не смог показать верные данные во время спуска с вышки.

"С учётом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года", — рассказали в госкорпорации.

Заменять этот прибор на другой не планируется. Пока в планах соблюсти предполагаемые сроки запуска "Луны-25" — май 2022 года.

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Эта станция должна стать первым российским (не советским) аппаратом на естественном спутнике Земли. Её задача — изучить южный полюс Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславский.

Ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" также начал готовиться к высадке человека на Луну, объявив миллиардный тендер.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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