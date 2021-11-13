"Демографический минус": Тимошенко рассказала, сколько городов в год исчезает с карты Украины
По заявлению бывшего премьер-министра страны, ежегодная убыль населения — почти полмиллиона человек.
Кадр из видео © YouTube-канал / Говорит Великий Львов
Угрожающих масштабов достигла депопуляция за последние семь лет на Украине. Демографический провал можно измерять целыми городами. Об этом заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.
"У нас каждый год — начиная с 14-го — пошёл просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет, прогнозированно, до 400 тысяч минуса населения в год", — сказала Тимошенко в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов".
Она уточнила, что каждый год страна лишается населения пяти-шести средних городов. Таким образом, с начала 90-х по сентябрь этого года количество жителей страны уменьшилось на 8,7 миллиона человек.
Ранее Лайф сообщал, что Тимошенко заявила о катастрофе в энергетике страны. Бывший премьер-министр задаётся вопросом, почему власти республики не закупали газ, когда он был в шесть раз дешевле.
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