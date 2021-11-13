Угрожающих масштабов достигла депопуляция за последние семь лет на Украине. Демографический провал можно измерять целыми городами. Об этом заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

"У нас каждый год — начиная с 14-го — пошёл просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет, прогнозированно, до 400 тысяч минуса населения в год", — сказала Тимошенко в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов".

Она уточнила, что каждый год страна лишается населения пяти-шести средних городов. Таким образом, с начала 90-х по сентябрь этого года количество жителей страны уменьшилось на 8,7 миллиона человек.