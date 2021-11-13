На Украине решили отгородиться "настоящим рубежом" от России и Белоруссии
Министр внутренних дел заявил, что во время недавней поездки границы как таковой не видел.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
В 2022 году Украина планирует "инженерное обустройство" границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел Незалежной Денис Монастырский.
"Я считаю, что сейчас время раз и навсегда построить надёжную государственную границу Украины… Задача МВД — построить наконец настоящий рубеж государства", — сказал Монастырский в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера на YouTube.
По словам министра, во время инспектирования государственной границы между Украиной и Белоруссией он наблюдал много полиции, но не видел главного — границы.
"Там я видел все подразделения МВД, но не видел одного — границы", — подчеркнул Монастырский.
Как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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