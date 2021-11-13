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На Украине решили отгородиться "настоящим рубежом" от России и Белоруссии

Министр внутренних дел заявил, что во время недавней поездки границы как таковой не видел.

13 ноября, 00:29

Фото © LIFE / Артур Матвеев

В 2022 году Украина планирует "инженерное обустройство" границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел Незалежной Денис Монастырский.

"Я считаю, что сейчас время раз и навсегда построить надёжную государственную границу Украины… Задача МВД — построить наконец настоящий рубеж государства", — сказал Монастырский в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера на YouTube.

По словам министра, во время инспектирования государственной границы между Украиной и Белоруссией он наблюдал много полиции, но не видел главного — границы.

"Там я видел все подразделения МВД, но не видел одного — границы", — подчеркнул Монастырский.

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Как стало известно утром 8 ноября, из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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