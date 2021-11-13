На Украине решили отгородиться "настоящим рубежом" от России и Белоруссии

В 2022 году Украина планирует "инженерное обустройство" границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел Незалежной Денис Монастырский.

"Я считаю, что сейчас время раз и навсегда построить надёжную государственную границу Украины… Задача МВД — построить наконец настоящий рубеж государства", — сказал Монастырский в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера на YouTube.

По словам министра, во время инспектирования государственной границы между Украиной и Белоруссией он наблюдал много полиции, но не видел главного — границы.