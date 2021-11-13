С самолёта в автозак: Брата Нурмагомедова доставили в Махачкалу для допроса о наезде на полицейского
В столице, в которую во время инцидента мужчина так спешил, у него получилось пробыть недолго.
Брата Нурмагомедова доставили в Махачкалу для допроса о наезде на полицейского. Видео © SHOT
Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили самолётом в Махачкалу для следственных действий по факту наезда на полицейского у местного аэропорта. Вместе с ним доставлен и его товарищ Камал Идрисов.
На кадрах телеграм-канала SHOT видно, что автозак подогнали прямо к аэропорту. От трапа задержанных доставил микроавтобус, а затем их пересадили в спецтранспорт МВД.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву. Вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.
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