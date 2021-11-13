Французские власти расследуют дело об изнасиловании, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце. Об этом сообщила Прокуратура Парижа. Женщина-солдат, работающая во дворце, обвинила сослуживца. Офис президента Эмманюэля Макрона информацию подтверждает. Более того, есть сведения, что он и сам присутствовал на вечеринке, на которой всё случилось.

Прокуратура сообщила Associated Press, что расследование было начато 12 июля и военнослужащий изначально был допрошен в качестве свидетеля. На данном этапе следствия ему уже предъявлены обвинения. По материалам прессы известно, что изнасилование было совершено после прощальной вечеринки 1 июля.

"Это показывает, что изнасилование может произойти где угодно, в любой социально-экономической среде, с кем угодно. Даже в самых безопасных местах. Сексуальное насилие повсюду", — прокомментировала случившееся основательница французской группы помощи жертвам изнасилований Сьюзи Ротман.

Широкую огласку это расследование получило на фоне растущих во Франции усилий по борьбе с сексуальным насилием. По словам активистов, глобальное движение #MeToo побудило больше жертв сообщать о случившихся надругательствах.