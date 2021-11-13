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В США подростки поспорили о футболе и застрелили восьмилетнюю девочку

Несовершеннолетние решили, что выяснять отношения у них получится лучше с оружием.

13 ноября, 01:03
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.nbcnews.com/news/us-news/two-pennsylvania-teens-charged-shooting-killed-8-year-old-girl-rcna5398" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBC News</a></p>

Кадр из видео © NBC News

В штате Пенсильвания в США подростки устроили перестрелку из-за игры в футбол. Они умудрились ранить трёх прохожих. Восьмилетняя девочка скончалась.

Как пишет NBC, жители района, где произошёл этот трагический инцидент, в шоке. Жертвой подростков мог стать любой. Но есть версия, что девочка погибла от пули полицейского, который был вынужден вмешаться. Это выяснит следствие.

Участники перестрелки задержаны. Им грозит длительное заключение в тюрьме, но только после того, как со всеми обстоятельствами разберётся суд.

В США полицейский застрелил подростка, "вооружённого" пистолетом для страйкбола

В США полицейский застрелил подростка, "вооружённого" пистолетом для страйкбола

А ранее Лайф рассказывал, что во Франции сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть. Голову несчастного мужчина поместил в ведро. Подозреваемый был застрелен при попытке скрыться.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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