В США подростки поспорили о футболе и застрелили восьмилетнюю девочку
Несовершеннолетние решили, что выяснять отношения у них получится лучше с оружием.
Кадр из видео © NBC News
В штате Пенсильвания в США подростки устроили перестрелку из-за игры в футбол. Они умудрились ранить трёх прохожих. Восьмилетняя девочка скончалась.
Как пишет NBC, жители района, где произошёл этот трагический инцидент, в шоке. Жертвой подростков мог стать любой. Но есть версия, что девочка погибла от пули полицейского, который был вынужден вмешаться. Это выяснит следствие.
Участники перестрелки задержаны. Им грозит длительное заключение в тюрьме, но только после того, как со всеми обстоятельствами разберётся суд.
А ранее Лайф рассказывал, что во Франции сатанист-псих обезглавил подростка и попытался съесть. Голову несчастного мужчина поместил в ведро. Подозреваемый был застрелен при попытке скрыться.
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