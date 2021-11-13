В США подростки поспорили о футболе и застрелили восьмилетнюю девочку

В штате Пенсильвания в США подростки устроили перестрелку из-за игры в футбол. Они умудрились ранить трёх прохожих. Восьмилетняя девочка скончалась.

Как пишет NBC, жители района, где произошёл этот трагический инцидент, в шоке. Жертвой подростков мог стать любой. Но есть версия, что девочка погибла от пули полицейского, который был вынужден вмешаться. Это выяснит следствие.

Участники перестрелки задержаны. Им грозит длительное заключение в тюрьме, но только после того, как со всеми обстоятельствами разберётся суд.