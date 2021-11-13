Овечкин поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин занял чистое четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Он обошёл американца Бретта Халла.

Овечкин забросил свою 742-ю шайбу во время матча против "Коламбуса". Сейчас в списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).