Овечкин поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ
Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу за всё время игр в Национальной хоккейной лиге.
Фото © Instagram / aleksandrovechkinofficial
Овечкин занял чистое четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 742-ю шайбу. Видео © Instagram / nhl
Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин занял чистое четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Он обошёл американца Бретта Халла.
Овечкин забросил свою 742-ю шайбу во время матча против "Коламбуса". Сейчас в списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Ранее Лайф сообщал, что 741-ю шайбу Александр Овечкин забросил в ворота в матче с "Баффало Сейбрз".
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