НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Овечкин поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу за всё время игр в Национальной хоккейной лиге.

13 ноября, 01:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aleksandrovechkinofficial</a></p>

Фото © Instagram / aleksandrovechkinofficial

Овечкин занял чистое четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 742-ю шайбу. Видео © Instagram / nhl

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин занял чистое четвёртое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Он обошёл американца Бретта Халла.

Овечкин забросил свою 742-ю шайбу во время матча против "Коламбуса". Сейчас в списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Сын Бретта Халла негативно отреагировал на новое достижение Овечкина в НХЛ

Сын Бретта Халла негативно отреагировал на новое достижение Овечкина в НХЛ

Ранее Лайф сообщал, что 741-ю шайбу Александр Овечкин забросил в ворота в матче с "Баффало Сейбрз".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1