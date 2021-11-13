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"Свалка для мигрантов": Украинский посол обвинил Европу в колониализме и двойных стандартах

Андрей Мельник сетует, что никто не поинтересовался мнением Киева насчёт вопроса об отправке беженцев в его страну, а это очень высокомерно.

13 ноября, 02:07

Фото © LIFE / Артур Матвеев

Украинский посол в Германии Андрей Мельник расценил предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину как проявление "немецкого колониализма" и "двойных стандартов".

"Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые — высокомерия по отношению к Украине", — подчеркнул Мельник в эфире радио Deutschlandfunk.

Посол отметил, что в предложении Шмида "есть определённые нотки немецкого колониализма", которые хорошо знакомы украинцам с тёмных времён "войны на уничтожение". Он признал, что сегодня некоторые политики рассматривают Украину не как равноправного партнёра, а как территорию по соседству, в некотором роде "свалку для мигрантов", чтобы ни в коем случае не допустить их проникновения в ЕС.

"И тут мы видим чёткие двойные стандарты", — заявил дипломат.

Мельник также упрекнул Евросоюз в недостаточном, по его мнению, реагировании на ситуацию с беженцами. Он добавил, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя в случае его поступления.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине предрекли Польше повторение событий 1939 года. Там считают, что нынешним кризисом у границ страны Варшава обязана своей логике, которая уже проявляла себя отрицательно.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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