"Свалка для мигрантов": Украинский посол обвинил Европу в колониализме и двойных стандартах
Андрей Мельник сетует, что никто не поинтересовался мнением Киева насчёт вопроса об отправке беженцев в его страну, а это очень высокомерно.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
Украинский посол в Германии Андрей Мельник расценил предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину как проявление "немецкого колониализма" и "двойных стандартов".
"Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые — высокомерия по отношению к Украине", — подчеркнул Мельник в эфире радио Deutschlandfunk.
Посол отметил, что в предложении Шмида "есть определённые нотки немецкого колониализма", которые хорошо знакомы украинцам с тёмных времён "войны на уничтожение". Он признал, что сегодня некоторые политики рассматривают Украину не как равноправного партнёра, а как территорию по соседству, в некотором роде "свалку для мигрантов", чтобы ни в коем случае не допустить их проникновения в ЕС.
"И тут мы видим чёткие двойные стандарты", — заявил дипломат.
Мельник также упрекнул Евросоюз в недостаточном, по его мнению, реагировании на ситуацию с беженцами. Он добавил, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя в случае его поступления.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине предрекли Польше повторение событий 1939 года. Там считают, что нынешним кризисом у границ страны Варшава обязана своей логике, которая уже проявляла себя отрицательно.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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