Украинский посол в Германии Андрей Мельник расценил предложение депутата бундестага Нильса Шмида об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину как проявление "немецкого колониализма" и "двойных стандартов".

"Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые — высокомерия по отношению к Украине", — подчеркнул Мельник в эфире радио Deutschlandfunk.

Посол отметил, что в предложении Шмида "есть определённые нотки немецкого колониализма", которые хорошо знакомы украинцам с тёмных времён "войны на уничтожение". Он признал, что сегодня некоторые политики рассматривают Украину не как равноправного партнёра, а как территорию по соседству, в некотором роде "свалку для мигрантов", чтобы ни в коем случае не допустить их проникновения в ЕС.

"И тут мы видим чёткие двойные стандарты", — заявил дипломат.

Мельник также упрекнул Евросоюз в недостаточном, по его мнению, реагировании на ситуацию с беженцами. Он добавил, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя в случае его поступления.