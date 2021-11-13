Раскрыта главная особенность новой зенитной ракетной системы С-550

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", сможет эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Она станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны в этом направлении.

"Её возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО-THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB", — рассказал источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе.

Другой собеседник агентства эту информацию подтвердил, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе". В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа — противоракеты размещаются в шахтах.