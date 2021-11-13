НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Раскрыта главная особенность новой зенитной ракетной системы С-550

По возможностям перехвата боевых блоков баллистических ракет различной дальности она призвана превзойти имеющиеся отечественные и американские аналоги.

13 ноября, 01:57
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C_M6JF13RXw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Минобороны РФ

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", сможет эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Она станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны в этом направлении.

"Её возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО-THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB", — рассказал источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе.

Другой собеседник агентства эту информацию подтвердил, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе". В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа — противоракеты размещаются в шахтах.

В РФ запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей"

В РФ запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей"

Как сообщал Лайф, Минобороны РФ только на днях проинформировало о работе над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. В ведомстве отметили, что президент РФ Владимир Путин дал распоряжения по поводу ЗРС на совещаниях в Сочи 1–3 ноября.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1