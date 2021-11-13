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Составлен топ-5 самых популярных в Москве умных гаджетов для дома

Во время пандемии жители российской столицы стали чаще проявлять интерес к таким устройствам.

13 ноября, 02:00

Фото © Pixabay

Стали известны самые популярные товары для обустройства умного дома среди москвичей. Оказалось, что особым спросом пользуются роботы-пылесосы: чаще всего пользователи выбирают модели с несколькими режимами уборки и высокой мощностью всасывания. За них готовы платить от 6 до 14 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели "AliExpress-Россия" и программа лояльности "Город" для держателей карты "Тройка". Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

"Если роботом-пылесосом уже никого не удивить, то целые системы управления умным домом и наборы датчиков пока не так привычны пользователям и только начинают набирать популярность", — комментирует руководитель направления "Электроника" "AliExpress-Россия" Антон Шокуров.

Популярностью среди россиян также пользуются напольные весы. За них они готовы отдать от 800 до 2000 рублей. Ещё один товар, на который имеется спрос у жителей России, — умные розетки с дистанционным управлением и поддержкой Wi-Fi. Средняя их стоимость — от 500 до 3000 рублей. В целом топ-5 умных товаров для дома выглядит следующим образом:

  1. Робот-пылесос
  2. Портативная колонка
  3. Напольные весы
  4. Электрические розетки с дистанционным управлением
  5. Беспроводной термометр-гигрометр
Сколько стоит умный дом в России и можно ли на нём сэкономить

Сколько стоит умный дом в России и можно ли на нём сэкономить

А ранее Лайф рассказывал, что был составлен топ-5 самых бесполезных, но популярных товаров с AliExpress. Оказалось, что жители России ленятся завязывать шнурки и хотят биткоины из железа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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