Составлен топ-5 самых популярных в Москве умных гаджетов для дома

Стали известны самые популярные товары для обустройства умного дома среди москвичей. Оказалось, что особым спросом пользуются роботы-пылесосы: чаще всего пользователи выбирают модели с несколькими режимами уборки и высокой мощностью всасывания. За них готовы платить от 6 до 14 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели "AliExpress-Россия" и программа лояльности "Город" для держателей карты "Тройка". Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

"Если роботом-пылесосом уже никого не удивить, то целые системы управления умным домом и наборы датчиков пока не так привычны пользователям и только начинают набирать популярность", — комментирует руководитель направления "Электроника" "AliExpress-Россия" Антон Шокуров.

Популярностью среди россиян также пользуются напольные весы. За них они готовы отдать от 800 до 2000 рублей. Ещё один товар, на который имеется спрос у жителей России, — умные розетки с дистанционным управлением и поддержкой Wi-Fi. Средняя их стоимость — от 500 до 3000 рублей. В целом топ-5 умных товаров для дома выглядит следующим образом:

Робот-пылесос Портативная колонка Напольные весы Электрические розетки с дистанционным управлением Беспроводной термометр-гигрометр