Британские истребители сопроводили российские ракетоносцы над северными морями

Российские ракетоносцы 15 часов летали над северными морями. Видео © Telegram / zvezdanews

Два ракетоносца Ту-160 Минобороны России выполнили 15-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полёта составила около 15 часов", — отметили в пресс-службе МО РФ.

Там добавили, что на отдельных участках ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Великобритании. Во время выполнения полёта экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

"Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркнули в Минобороны.