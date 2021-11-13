В США отказались комментировать задержание россиянина в Амстердаме по их запросу

Министерство юстиции США отказалось от комментариев по поводу задержания в Нидерландах россиянина Дениса Дубникова по запросу Соединённых Штатов.

"Мы отказываемся от комментариев, спасибо", — сказала ТАСС официальный представитель ведомства Николь Навас-Оксман.

Лайф рассказывал, что Дубникова подозревают в связях с киберпреступниками, он же свою причастность к этому отрицает. По мнению его адвоката, задержание россиянина было, по сути дела, захватом.