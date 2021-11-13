"Безграничное счастье": 53-летняя финалистка "Битвы экстрасенсов" стала мамой в пятый раз
Сын Елены родился спустя всего год после появления на свет дочери. Ясновидящая принимает поздравления от друзей и поклонников.
Фото © Instagram / golunovaofficial
Финалистка 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Голунова в возрасте 53 лет в пятый раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась в своём аккаунте в "Инстаграме".
Новорождённый сын ясновидящей появился на свет спустя год после того, как у неё родилась дочь. Беременность Елена долгое время скрывала.
"У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное — это семья и мои дети!" — подписала снимки из роддома Елена Голунова.
Поклонники и друзья ясновидящей начали поздравлять её с пополнением в семье. Ей желают здоровья, счастья и процветания. Имя малыша многодетная мама пока не называет.
"Фантастика! Всех благ вашей семье", — написал один из подписчиков, экстрасенс Тимофей Руденко.
Лайф рассказывал, что родившаяся год назад дочь стала первой для Елены. До тех пор у неё было трое сыновей, теперь их стало четверо. Стоит отметить, что этот брак для Елены третий. Её первый муж (отец Влада Кадони) трагически погиб, а от второго союза, который распался в 2015 году, у ясновидящей два сына — Лев и Дмитрий.
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