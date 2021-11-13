Финалистка 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Голунова в возрасте 53 лет в пятый раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась в своём аккаунте в "Инстаграме".

Новорождённый сын ясновидящей появился на свет спустя год после того, как у неё родилась дочь. Беременность Елена долгое время скрывала.

"У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное — это семья и мои дети!" — подписала снимки из роддома Елена Голунова.

Поклонники и друзья ясновидящей начали поздравлять её с пополнением в семье. Ей желают здоровья, счастья и процветания. Имя малыша многодетная мама пока не называет.

"Фантастика! Всех благ вашей семье", — написал один из подписчиков, экстрасенс Тимофей Руденко.