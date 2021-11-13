В украинском учебнике для вузов нашли цитату Гитлера

В пособии "Деловая карьера", которое используется украинскими вузами, обнаружилась цитата Адольфа Гитлера. Её нашла депутат Рады и преподаватель Инна Совсун.

"Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa", — написала парламентарий в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Цитата Гитлера приведена среди утверждений о женщинах. На её принадлежность указывает фраза: "Недаром же Адольф Гитлер говорил..."

"Я обратилась к вузам, которые используют учебник "Деловая карьера", с запросом прокомментировать, считают ли они приемлемым его использование", — подчеркнула Совсун.

Депутат отмечает, что это пособие используется во Львовском и Волынском национальных университетах, МУП, Измаильском государственном гуманитарном университете и Национальном авиационном университете.