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В украинском учебнике для вузов нашли цитату Гитлера

Депутат Рады, которая выявила этот факт, уже обратилась к руководству университетов, использующих пособие.

13 ноября, 03:10

Фото © Pixabay

В пособии "Деловая карьера", которое используется украинскими вузами, обнаружилась цитата Адольфа Гитлера. Её нашла депутат Рады и преподаватель Инна Совсун.

"Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa", — написала парламентарий в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Цитата Гитлера приведена среди утверждений о женщинах. На её принадлежность указывает фраза: "Недаром же Адольф Гитлер говорил..."

"Я обратилась к вузам, которые используют учебник "Деловая карьера", с запросом прокомментировать, считают ли они приемлемым его использование", — подчеркнула Совсун.

Депутат отмечает, что это пособие используется во Львовском и Волынском национальных университетах, МУП, Измаильском государственном гуманитарном университете и Национальном авиационном университете.

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А ранее Лайф рассказывал, что другой депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе. Нардеп отметил, что не удивится, если власти Незалежной начали обсуждать "на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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