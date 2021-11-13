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Муж японской принцессы погасил долг, мешавший паре покинуть страну

Жених-простолюдин был участником финансовых споров своей матери с её бывшим другом. Из-за этого даже была на три года отсрочена свадьба.

13 ноября, 03:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nhk_news/status/1459251660665290752" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHK</a></p>

Фото © Twitter / NHK

Новоиспечённый супруг бывшей японской принцессы Мако Кей Комуро рассчитался с долгом, из-за которого откладывалась их свадьба. Эти финансовые обязательства помешали влюблённым пожениться в ноябре 2018 года.

  • Мако и Кей Комуро в день долгожданного бракосочетания. Фото © Twitter / jcampton1
    Мако и Кей Комуро в день долгожданного бракосочетания. Фото © Twitter / jcampton1
  • Мако и Кей Комуро в день долгожданного бракосочетания. Фото © Twitter / Royal__Observer
    Мако и Кей Комуро в день долгожданного бракосочетания. Фото © Twitter / Royal__Observer

Мако и Кей Комуро в день долгожданного бракосочетания. Фото © Twitter / jcampton1

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Как сообщает телеканал NHK, жених-простолюдин был участником финансовых споров своей матери с её бывшим другом, который требовал вернуть ему четыре миллиона иен (около двух с половиной миллионов рублей), потраченные, в частности, на учёбу молодого человека.

Комуро и кредитор встретились в Токио и договорились прекратить разбирательства. В ответ супруг принцессы должен был выплатить ему средства, сумма которых не разглашается. Договорённость была зафиксирована в письменном виде. Где молодой человек взял необходимые деньги, неизвестно. Этот долг мешал паре уехать в Штаты, где они надеются начать новую жизнь. Теперь отъезд запланирован на 14 ноября.

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Молодые люди сочетались браком 26 октября. Чтобы стать женой простолюдина, 25-летней принцессе пришлось отказаться от титула. Девушка покинула императорскую семью, лишилась пособия и носит фамилию возлюбленного. Отныне старшая из внучек императора Акихито и императрицы Митико является обычной гражданкой Японии.

Ранее Лайф также рассказывал, что японская принцесса ради возлюбленного переехала из дворца в съёмную квартиру.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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