Муж японской принцессы погасил долг, мешавший паре покинуть страну

Новоиспечённый супруг бывшей японской принцессы Мако Кей Комуро рассчитался с долгом, из-за которого откладывалась их свадьба. Эти финансовые обязательства помешали влюблённым пожениться в ноябре 2018 года.





Как сообщает телеканал NHK, жених-простолюдин был участником финансовых споров своей матери с её бывшим другом, который требовал вернуть ему четыре миллиона иен (около двух с половиной миллионов рублей), потраченные, в частности, на учёбу молодого человека.

Комуро и кредитор встретились в Токио и договорились прекратить разбирательства. В ответ супруг принцессы должен был выплатить ему средства, сумма которых не разглашается. Договорённость была зафиксирована в письменном виде. Где молодой человек взял необходимые деньги, неизвестно. Этот долг мешал паре уехать в Штаты, где они надеются начать новую жизнь. Теперь отъезд запланирован на 14 ноября.

Молодые люди сочетались браком 26 октября. Чтобы стать женой простолюдина, 25-летней принцессе пришлось отказаться от титула. Девушка покинула императорскую семью, лишилась пособия и носит фамилию возлюбленного. Отныне старшая из внучек императора Акихито и императрицы Митико является обычной гражданкой Японии.