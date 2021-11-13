Хирург рассказал о наиболее ярком и опасном последствии ковида

Тромбоз является наиболее ярким и одним из самых опасных последствий ковида. Он может привести к летальному исходу даже после острой фазы течения болезни, говорит сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники "Алодерм" Николай Талов.

"Процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности", — объясняет врач в беседе с РИА "Новости".

Николай Талов говорит, что тромбоз характеризуется резким отёком конечности, распирающей болью, изменением цвета тела. Всё это способствует тому, что тромб "мигрирует" в лёгкие, поражая лёгочную артерию.

"Тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом: атеросклероз, сахарный диабет и прочее. Обычно проявляется такой тромбоз резкой болью в конечности, онемением её, похолоданием и нарушением движений. Подобное состояние опасно развитием необратимых изменений в тканях — вплоть до гангрены", — пояснил Талов.

Тромбозы, по его словам, более характерны для тяжёлых и среднетяжёлых вариантов течения коронавируса.