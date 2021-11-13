Тяжелобольным CoViD-19 вводят лекарства в виде жидкости, а при средней и лёгкой степени дают в виде таблеток, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Хотя, признаёт он, окончательного понимания этого вопроса у медиков нет.

"Но, исходя из общих соображений, если это тяжёлые больные, то это, как правило, жидкость, потому что вводится инъекционно. Если это средней тяжести больные или лёгкой тяжести больные, то это, как правило, таблетки", — сказал Гинцбург РИА "Новости".

Он уточнил, что тяжёлым ставят в основном инъекции и капельницы. Учитывается и фармакокинетика лекарства, которое вводится, — насколько оно усваивается, как его надо вводить. Но это уже более тонкий момент, добавил учёный.