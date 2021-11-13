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В Новосибирске пьяный водитель на Lexus сбил трёх человек на тротуаре

Двое отделались различными травмами, а молодую женщину спасти не удалось.

13 ноября, 04:05
<p>Фото © УГИБДД по Новосибирской области</p>

Фото © УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске на улице Одоевского сегодня утром пьяный водитель на внедорожнике Lexus протаранил пешеходов. Его автомобиль повело в сторону, и он сбил трёх человек. Об этом сообщили в УГИБДД РФ по Новосибирской области.

"В пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трёх пешеходов, которые стояли на тротуаре", — приводит портал NGS сообщение полиции.

Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Красноярском крае

Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Красноярском крае

От полученных травм скончалась женщина в возрасте около 30 лет. Двое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Судя по фото с места происшествия, автомобиль лежит на боку.

Ранее Лайф рассказывал, что пять человек погибли в ДТП под Воронежем. Трагедия произошла на 717-м километре автодороги М-4 "Дон".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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