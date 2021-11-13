В Новосибирске пьяный водитель на Lexus сбил трёх человек на тротуаре
Двое отделались различными травмами, а молодую женщину спасти не удалось.
Фото © УГИБДД по Новосибирской области
В Новосибирске на улице Одоевского сегодня утром пьяный водитель на внедорожнике Lexus протаранил пешеходов. Его автомобиль повело в сторону, и он сбил трёх человек. Об этом сообщили в УГИБДД РФ по Новосибирской области.
"В пути следования у дома 1/8 по улице Одоевского совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трёх пешеходов, которые стояли на тротуаре", — приводит портал NGS сообщение полиции.
От полученных травм скончалась женщина в возрасте около 30 лет. Двое мужчин были доставлены в больницу с различными травмами. Судя по фото с места происшествия, автомобиль лежит на боку.
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