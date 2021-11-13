Топливный союз предупредил о риске нового роста цен на бензин

У Российского топливного союза (РТС) вызывает обеспокоенность ситуация на рынке — там видят риск нового роста цен. Чтобы избежать скачков цен в оптовом сегменте в 2022 году, союз считает необходимым принять ряд мер.

"Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма) — это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манёвр", — сказал ТАСС президент союза Евгений Аркуша.

Он также заметил, что союз обеспокоен объёмами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки. Тревожит то, что если раньше ещё были заменители, то теперь они уходят, а зимнего топлива не прибавляется. По его словам, разница в цене на бирже между летним и зимним дизелем уже достигла 10 тысяч рублей за тонну. А рост индикативных цен на бензин и дизель в демпфирующем механизме автоматически толкает оптовые цены вверх — независимо от инфляции и от цен внешнего рынка, объяснил президент РТС.

"Поддерживать розничные цены в пределах инфляции — это, безусловно, правильно, но то же самое нужно делать и с оптовыми ценами. Поэтому нужно корректировать демпфер: снижать индикативную цену, чтобы по бензину вернуть её к уровню 2019 года, по дизелю — к [уровню] 2020 года", — резюмировал Аркуша.