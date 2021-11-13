Режиссёр "Властелина колец" продал студию спецэффектов и стал миллиардером

Режиссёр трилогии фильмов "Властелин колец" Питер Джексон теперь долларовый миллиардер. Это стало возможным после того, как он продал студию спецэффектов Weta Digital разработчику видеоигр Unity Software.

Как пишет Forbes, стоимость соглашения оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Сделка официально делает Джексона миллиардером.

Согласно условиям сделки, Unity Software передаст акционерам Weta Digital один миллиард долларов наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. В итоге Джексон получит около 600 миллионов долларов наличными и бумаги Unity Software на 375 миллионов долларов.