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Режиссёр "Властелина колец" продал студию спецэффектов и стал миллиардером

По итогам сделки ему достанется около 600 миллионов долларов наличными и бумаги Unity Software на 375 миллионов.

13 ноября, 04:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/peter__jackson/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">peter__jackson</a></p>

Фото © Instagram / peter__jackson

Режиссёр трилогии фильмов "Властелин колец" Питер Джексон теперь долларовый миллиардер. Это стало возможным после того, как он продал студию спецэффектов Weta Digital разработчику видеоигр Unity Software.

Как пишет Forbes, стоимость соглашения оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Сделка официально делает Джексона миллиардером.

Согласно условиям сделки, Unity Software передаст акционерам Weta Digital один миллиард долларов наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. В итоге Джексон получит около 600 миллионов долларов наличными и бумаги Unity Software на 375 миллионов долларов.

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А ранее Лайф рассказывал, что американские миллиардеры в пандемию разбогатели на 1,8 триллиона долларов, больше всех заработал Маск. Глава Tesla и SpaceX увеличил своё состояние на 600% за последние 17 месяцев. Исследователи указали на острое имущественное неравенство в США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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