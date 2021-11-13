На Украине предложили способ заменить российский газ

Украина может перейти на замену российскому газу. По словам заместителя министра энергетики страны Максима Немчинова, в случае его дефицита Незалежная будет делать закупки в Словакии.

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", — отметил Максим Немчинов в эфире телеканала "1+1".

Он заявил, что для закупок топлива из Словакии "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей газотранспортной системы. Прогнозируемая цена в этом случае будет примерно 26 тысяч гривен (около одной тысячи долларов) за тысячу кубометров.