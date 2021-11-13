На Украине предложили способ заменить российский газ
Киев с конца 2015 года не покупает это топливо у РФ напрямую, а получает его по так называемому виртуальному реверсу, отбирая из транзитных объёмов, следующих в Европу.
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Украина может перейти на замену российскому газу. По словам заместителя министра энергетики страны Максима Немчинова, в случае его дефицита Незалежная будет делать закупки в Словакии.
"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать", — отметил Максим Немчинов в эфире телеканала "1+1".
Он заявил, что для закупок топлива из Словакии "Нафтогаз" имеет достаточно средств и забронированных мощностей газотранспортной системы. Прогнозируемая цена в этом случае будет примерно 26 тысяч гривен (около одной тысячи долларов) за тысячу кубометров.
А ранее Лайф рассказывал, что "Газпром" вернулся к максимальным объёмам транзита газа в Европу через Украину. При этом в Незалежной отмечают, что готовы обеспечивать мощности, превышающие текущие в два с половиной раза.
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