НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пара Мишиной и Галлямова победила на этапе Гран-при в Токио

Второе место тоже осталось за россиянами — его заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов

13 ноября, 04:48

Фото © ТАСС / EPA

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина стали первым на соревновании спортивных пар на этапе серии Гран-при в Токио. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,28 балла. Пара тренируется под руководством Тамары Москвиной.

Второе место тоже заняли россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 213,27 балла. Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42 балла).

Соревновательная программа этого этапа Гран-при завершается сегодня. Следующий будет проведён 19–21 ноября в Гренобле.

Возраст несогласия: Зачем в фигурном катании хотят добавлять баллы совершеннолетним спортсменам

Возраст несогласия: Зачем в фигурном катании хотят добавлять баллы совершеннолетним спортсменам

Ранее Лайф сообщал, что фигуристка Щербакова с личным рекордом выиграла этап Гран-при в Италии. В короткой программе она заняла лишь третье место, а по итогам произвольного проката смогла опередить всех соперниц.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1