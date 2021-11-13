Пара Мишиной и Галлямова победила на этапе Гран-при в Токио
Второе место тоже осталось за россиянами — его заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина стали первым на соревновании спортивных пар на этапе серии Гран-при в Токио. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,28 балла. Пара тренируется под руководством Тамары Москвиной.
Второе место тоже заняли россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 213,27 балла. Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42 балла).
Соревновательная программа этого этапа Гран-при завершается сегодня. Следующий будет проведён 19–21 ноября в Гренобле.
Ранее Лайф сообщал, что фигуристка Щербакова с личным рекордом выиграла этап Гран-при в Италии. В короткой программе она заняла лишь третье место, а по итогам произвольного проката смогла опередить всех соперниц.
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