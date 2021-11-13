Россиянам рассказали, где можно будет получить QR-коды нового образца
Бумажный вариант сертификата необходимо будет обновить в МФЦ или заменяющих их структурах.
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QR-код нового образца, который будет содержать информацию о перенесённом заболевании, вакцинации или медотводе, можно будет получить на портале "Госуслуги", в МФЦ и в других учреждениях. В скором времени эту услугу, возможно, будет предоставлять и Почта России, сообщает "Коммерсант".
Согласно законопроектам Правительства РФ, действующие QR-коды и сертификаты с региональным статусом в информационных системах будут заменены на сертификаты нового образца автоматически. Их можно будет использовать в качестве пропуска на всей территории страны. Бумажный вариант сертификата можно будет обновить самостоятельно, придя в МФЦ или заменяющие их структуры.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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