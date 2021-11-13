Россиянам рассказали, где можно будет получить QR-коды нового образца

QR-код нового образца, который будет содержать информацию о перенесённом заболевании, вакцинации или медотводе, можно будет получить на портале "Госуслуги", в МФЦ и в других учреждениях. В скором времени эту услугу, возможно, будет предоставлять и Почта России, сообщает "Коммерсант".