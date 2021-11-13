В России за сутки выявили более 39 тысяч случаев ковида
Лидером по суточному приросту по-прежнему остаётся Москва.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
В России за сутки зафиксировали 39 256 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Лидером по-прежнему остаётся Москва. Там за вчерашний день выявили 4185 заболевших. Следом — Санкт-Петербург (3273) и Московская область (2891). Также в первую пятёрку вошли Самарская область (1790) и Крым (837).
Полностью выздоровели за сутки 33 802 человека, скончалось от последствий болезни 1241. Всего же с начала пандемии оперштаб зафиксировал 9 031 851 случай коронавирусной инфекции в стране.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, когда эпидемия ковида закончится в России. Учёный признался, что настроен оптимистически и считает, что она не навсегда с нами, хоть вспышки и будут периодически появляться.
Комментариев: 0