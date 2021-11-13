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Число заразившихся ковидом в России с начала пандемии превысило 9 миллионов

Сегодня же в стране был установлен очередной антирекорд по смертности в сутки.

13 ноября, 09:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Количество подтверждённых случаев ковида в России с начала пандемии превысило 9 миллионов. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Из статистических данных следует, что прирост в один миллион новых случаев произошёл в России меньше чем за месяц, поскольку отметку в 8 миллионов страна перешла только 18 октября.

В России за сутки выявили более 39 тысяч случаев ковида

В России за сутки выявили более 39 тысяч случаев ковида

Как сообщал Лайф, Россия установила очередной антирекорд по суточной смертности от коронавируса: за прошедшие сутки от ковида в стране скончался 1241 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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