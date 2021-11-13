Число заразившихся ковидом в России с начала пандемии превысило 9 миллионов
Сегодня же в стране был установлен очередной антирекорд по смертности в сутки.
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Количество подтверждённых случаев ковида в России с начала пандемии превысило 9 миллионов. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.
Из статистических данных следует, что прирост в один миллион новых случаев произошёл в России меньше чем за месяц, поскольку отметку в 8 миллионов страна перешла только 18 октября.
Как сообщал Лайф, Россия установила очередной антирекорд по суточной смертности от коронавируса: за прошедшие сутки от ковида в стране скончался 1241 человек.
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