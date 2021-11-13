Число заразившихся ковидом в России с начала пандемии превысило 9 миллионов

Количество подтверждённых случаев ковида в России с начала пандемии превысило 9 миллионов. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Из статистических данных следует, что прирост в один миллион новых случаев произошёл в России меньше чем за месяц, поскольку отметку в 8 миллионов страна перешла только 18 октября.