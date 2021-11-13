МИД РФ считает показательным отказ США освободить Бута и Ярошенко

США отказываются освободить заключённых россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Американские власти пытаются представить их дела как показательные случаи, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, в назидание другим", — считает Лукьянцев, отметив, что любые просьбы Москвы в отношении этих людей отвергаются, в том числе передача на родину.

Напомним, в августе в МИД РФ рассказали об охоте США на россиян в третьих странах. За 13 лет зафиксировано уже 50 случаев преследования Соединёнными Штатами граждан РФ.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце прошлого года сообщалось, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.