МИД РФ считает показательным отказ США освободить Бута и Ярошенко
Отмечается, что любые просьбы Москвы в отношении данных граждан отвергаются, в том числе передача на родину.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
США отказываются освободить заключённых россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Американские власти пытаются представить их дела как показательные случаи, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, в назидание другим", — считает Лукьянцев, отметив, что любые просьбы Москвы в отношении этих людей отвергаются, в том числе передача на родину.
Напомним, в августе в МИД РФ рассказали об охоте США на россиян в третьих странах. За 13 лет зафиксировано уже 50 случаев преследования Соединёнными Штатами граждан РФ.
Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и экстрадировали в США. Там он был приговорён к 25 годам тюрьмы за то, что якобы планировал убийства американцев. В конце прошлого года сообщалось, что россиянина могут перевести в тюрьму с более мягким режимом благодаря хорошему поведению, но 14 января без объяснения причин его направили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.
Лётчик Константин Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.
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