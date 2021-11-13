Три человека пострадали при взрыве гранаты в Карабахе

Три человека пострадали в результате взрыва гранаты в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении азербайджанской Генпрокуратуры.

Инцидент произошёл около шести часов утра на трассе Ханкенди — Лачин. Остановившись возле военнослужащих Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, мужчина 1975 года рождения бросил в их сторону ручную гранату.

"Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел. Ведутся следственные мероприятия.