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Три человека пострадали при взрыве гранаты в Карабахе

По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел. Ведутся следственные мероприятия.

13 ноября, 09:37
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Три человека пострадали в результате взрыва гранаты в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении азербайджанской Генпрокуратуры.

Инцидент произошёл около шести часов утра на трассе Ханкенди — Лачин. Остановившись возле военнослужащих Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, мужчина 1975 года рождения бросил в их сторону ручную гранату.

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"Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел. Ведутся следственные мероприятия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что в Нагорном Карабахе не полностью соблюдается режим прекращения огня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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