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В Нижнем Тагиле задержали сбежавшего из колонии убийцу

Теперь Баса переведут в исправительное учреждение строгого режима.

13 ноября, 09:20
<p>Сбежавший Роман Бас. Фото © VK / <a href="https://vk.com/gufsin96?w=wall292682766_24652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУФСИН по Свердловской области</a></p>

Сбежавший Роман Бас. Фото © VK / ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего Романа Баса, который сбежал из колонии-поселения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, заключённый в исправительном учреждении отбывал остаток срока за убийство.

"Беглеца задержали на квартире, он не оказал сопротивления", — сообщил kp.ru пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

В колонии-поселении он работал поваром. Из-за побега Баса переведут в исправительное учреждение строгого режима.

Осуждённый за убийство сбежал из колонии в Нижнем Тагиле

Осуждённый за убийство сбежал из колонии в Нижнем Тагиле

Ранее Лайф рассказывал, что под Новосибирском поймали экс-полицейского, сбежавшего из психбольницы. В лечебное учреждение он попал в 2015 году после того, как пытался убить следователя.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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