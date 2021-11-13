В Нижнем Тагиле задержали сбежавшего из колонии убийцу

В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего Романа Баса, который сбежал из колонии-поселения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, заключённый в исправительном учреждении отбывал остаток срока за убийство.

"Беглеца задержали на квартире, он не оказал сопротивления", — сообщил kp.ru пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

В колонии-поселении он работал поваром. Из-за побега Баса переведут в исправительное учреждение строгого режима.