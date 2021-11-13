В Нижнем Тагиле задержали сбежавшего из колонии убийцу
Теперь Баса переведут в исправительное учреждение строгого режима.
Сбежавший Роман Бас. Фото © VK / ГУФСИН по Свердловской области
В Нижнем Тагиле задержали 40-летнего Романа Баса, который сбежал из колонии-поселения. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, заключённый в исправительном учреждении отбывал остаток срока за убийство.
"Беглеца задержали на квартире, он не оказал сопротивления", — сообщил kp.ru пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
В колонии-поселении он работал поваром. Из-за побега Баса переведут в исправительное учреждение строгого режима.
Ранее Лайф рассказывал, что под Новосибирском поймали экс-полицейского, сбежавшего из психбольницы. В лечебное учреждение он попал в 2015 году после того, как пытался убить следователя.
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