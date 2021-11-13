Легендарный американский хоккеист Бретт Халл поздравил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, забросившего 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Гол позволил российскому нападающему опередить самого Халла и выйти на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Алекс, наша Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище! И ты даже сделал больше. Ещё раз тебя поздравляю! Продолжай и дальше подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха на пути к вершине. Так держать!" — заявил Халл.

Brett Hull congratulates Alex Ovechkin (@ovi8) on reaching 4th on the all-time goals scored list❗



(🎥: @Capitals) pic.twitter.com/5ookazfq7b — NHL (@NHL) November 13, 2021