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"Ты оправдал своё прозвище": Бретт Халл поздравил Овечкина с очередным достижением в НХЛ

Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю.

13 ноября, 09:17
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Легендарный американский хоккеист Бретт Халл поздравил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, забросившего 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Гол позволил российскому нападающему опередить самого Халла и выйти на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Алекс, наша Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище! И ты даже сделал больше. Ещё раз тебя поздравляю! Продолжай и дальше подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха на пути к вершине. Так держать!" заявил Халл.

Американец выступал в НХЛ с 1986 по 2005 год. В составе "Даллас Старз" и "Детройт Ред Уингз" он становился обладателем Кубка Стэнли. Также Халл выступал за "Калгари Флеймз", "Сент-Луис Блюз" и "Финикс Койотис".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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