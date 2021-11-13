"Ты оправдал своё прозвище": Бретт Халл поздравил Овечкина с очередным достижением в НХЛ
Российский хоккеист забросил 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю.
Фото © NHL.com
Легендарный американский хоккеист Бретт Халл поздравил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, забросившего 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Гол позволил российскому нападающему опередить самого Халла и выйти на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
"Алекс, наша Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище! И ты даже сделал больше. Ещё раз тебя поздравляю! Продолжай и дальше подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха на пути к вершине. Так держать!" — заявил Халл.
Brett Hull congratulates Alex Ovechkin (@ovi8) on reaching 4th on the all-time goals scored list❗— NHL (@NHL) November 13, 2021
(🎥: @Capitals) pic.twitter.com/5ookazfq7b
Американец выступал в НХЛ с 1986 по 2005 год. В составе "Даллас Старз" и "Детройт Ред Уингз" он становился обладателем Кубка Стэнли. Также Халл выступал за "Калгари Флеймз", "Сент-Луис Блюз" и "Финикс Койотис".
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