Самый титулованный футболист в мире вернулся в "Барселону"
К тренировкам в составе каталонского клуба он приступит уже со следующей недели.
Фото © Instagram / danialves
Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщается на сайте футбольной команды.
38-летний игрок начнёт тренировки с каталонским клубом уже на следующей неделе. Играть за "Барселону" он сможет с января. Контракт с Алвесом будет рассчитан до конца сезона.
Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021
"Я боролся как сумасшедший почти пять лет, чтобы этот момент наступил. Конечно, я не знал, что это будет так сложно и потребует так много времени. Но в глубине души никогда не сомневался, что этот день наступит. Я возвращаюсь домой!" — написал Алвес в "Инстаграме".
Последним клубом футболиста был бразильский "Сан-Паулу". Из команды он ушёл в сентябре из-за долгов.
С 2008 по 2016 год Алвес уже выступал за "Барселону". Он выиграл с клубом 23 трофея, в том числе три Лиги чемпионов. Всего же на счету бразильца 43 титула за карьеру. По этому показателю он является мировым рекордсменом.
Комментариев: 0