Самый титулованный футболист в мире вернулся в "Барселону"

Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщается на сайте футбольной команды.

38-летний игрок начнёт тренировки с каталонским клубом уже на следующей неделе. Играть за "Барселону" он сможет с января. Контракт с Алвесом будет рассчитан до конца сезона.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

"Я боролся как сумасшедший почти пять лет, чтобы этот момент наступил. Конечно, я не знал, что это будет так сложно и потребует так много времени. Но в глубине души никогда не сомневался, что этот день наступит. Я возвращаюсь домой!" — написал Алвес в "Инстаграме".

Последним клубом футболиста был бразильский "Сан-Паулу". Из команды он ушёл в сентябре из-за долгов.