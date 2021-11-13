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Самый титулованный футболист в мире вернулся в "Барселону"

К тренировкам в составе каталонского клуба он приступит уже со следующей недели.

13 ноября, 08:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSGDTV0pn99/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danialves</a></p>

Фото © Instagram / danialves

Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в "Барселоне". Об этом сообщается на сайте футбольной команды.

38-летний игрок начнёт тренировки с каталонским клубом уже на следующей неделе. Играть за "Барселону" он сможет с января. Контракт с Алвесом будет рассчитан до конца сезона.

"Я боролся как сумасшедший почти пять лет, чтобы этот момент наступил. Конечно, я не знал, что это будет так сложно и потребует так много времени. Но в глубине души никогда не сомневался, что этот день наступит. Я возвращаюсь домой!" написал Алвес в "Инстаграме".

Последним клубом футболиста был бразильский "Сан-Паулу". Из команды он ушёл в сентябре из-за долгов.

С 2008 по 2016 год Алвес уже выступал за "Барселону". Он выиграл с клубом 23 трофея, в том числе три Лиги чемпионов. Всего же на счету бразильца 43 титула за карьеру. По этому показателю он является мировым рекордсменом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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