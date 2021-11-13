Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при в Японии. Соревнования проходят в Токио.

Наши спортсмены лидировали после ритм-танца, а в произвольной программе только увеличили своё преимущество. В сумме они получили от судей 215,44 балла.

Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, у которых 210,78 балла. Бронзовые медали завоевали Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (191,91).

Ещё один российский дуэт выступил неудачно. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко заняли последнее, девятое место. В их активе лишь 160,13 балла.