Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Японии
Они лидировали после ритм-танца, а в произвольной программе только увеличили своё преимущество.
Фото © ТАСС / AP / Shuji Kajiyama
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап Гран-при в Японии. Соревнования проходят в Токио.
Наши спортсмены лидировали после ритм-танца, а в произвольной программе только увеличили своё преимущество. В сумме они получили от судей 215,44 балла.
Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, у которых 210,78 балла. Бронзовые медали завоевали Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (191,91).
Ещё один российский дуэт выступил неудачно. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко заняли последнее, девятое место. В их активе лишь 160,13 балла.
Ранее в парном катании победу на Гран-при Японии одержали действующие чемпионы мира россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 227,28 балла. Второе место заняли их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).
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