НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Зенит" и "Динамо" включились в борьбу за футболиста "Шахтёра"

Также в его услугах заинтересован столичный "Локомотив", который уже достиг предварительной договорённости о трансфере игрока.

13 ноября, 08:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8e4UqNJB69/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mark_mampassi17</a></p>

Фото © Instagram / mark_mampassi17

Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" включились в борьбу за центрального защитника донецкого "Шахтёра" Марка Мампасси. Об этом сообщает Sport24.

Также в услугах 18-летнего игрока заинтересован столичный "Локомотив". По информации СМИ, железнодорожники уже достигли с "Шахтёром" предварительной договорённости о трансфере защитника.

Московское "Динамо" может заплатить 8 миллионов евро за футболиста сборной Греции

Московское "Динамо" может заплатить 8 миллионов евро за футболиста сборной Греции

Мампасси — футболист конголезского происхождения, выступающий за юношескую сборную Украины. Он является воспитанником "Шахтёра", но в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за "Мариуполь".

В составе приазовского клуба защитник провёл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1