"Зенит" и "Динамо" включились в борьбу за футболиста "Шахтёра"
Также в его услугах заинтересован столичный "Локомотив", который уже достиг предварительной договорённости о трансфере игрока.
Фото © Instagram / mark_mampassi17
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" включились в борьбу за центрального защитника донецкого "Шахтёра" Марка Мампасси. Об этом сообщает Sport24.
Также в услугах 18-летнего игрока заинтересован столичный "Локомотив". По информации СМИ, железнодорожники уже достигли с "Шахтёром" предварительной договорённости о трансфере защитника.
Мампасси — футболист конголезского происхождения, выступающий за юношескую сборную Украины. Он является воспитанником "Шахтёра", но в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за "Мариуполь".
В составе приазовского клуба защитник провёл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.
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