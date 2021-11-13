"Зенит" и "Динамо" включились в борьбу за футболиста "Шахтёра"

Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" включились в борьбу за центрального защитника донецкого "Шахтёра" Марка Мампасси. Об этом сообщает Sport24.

Также в услугах 18-летнего игрока заинтересован столичный "Локомотив". По информации СМИ, железнодорожники уже достигли с "Шахтёром" предварительной договорённости о трансфере защитника.

Мампасси — футболист конголезского происхождения, выступающий за юношескую сборную Украины. Он является воспитанником "Шахтёра", но в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за "Мариуполь".