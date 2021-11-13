В Индии политическая партия выпустила духи с "запахом социализма"
Рецепт нового аромата выводили на протяжении четырёх месяцев. В состав духов включены 22 ингредиента: роза, жасмин, сандал, шафран и другие элементы со всей страны.
Фото © Twitter/AgentVinod
Оппозиционная партия "Самаджвади" в индийском штате Уттар-Прадеш начала выпускать духи с "ароматом социализма". Об этом сообщается на сайте политической силы.
Данный аромат включает в себя нотки шафрана и сандалового дерева. По мнению депутатов, при использовании эти два ингредиента вызывают стойкие ассоциации с социализмом. Идея выпускать собственный аромат пришла в попытке привлечь внимание избирателей к своей кампании. Лидер партии Ахилеш Ядав считает, что парфюм воплощает дух их политики. Его назвали "Аромат социализма". Люди начнут пользоваться духами и почувствуют "запах социализма", уверен он.
"Это положит конец ненависти в 2022 году", — считает политик.
Отмечается, что парфюмеры выводили рецепт нового аромата на протяжении четырёх месяцев. В состав духов включены 22 ингредиента: роза, жасмин, сандал, шафран и другие элементы со всей страны. На красно-зелёной упаковке напечатали логотип партии, велосипед, и фотографию лидера движения. Партия призвала своих членов активно душиться перед собраниями.
Лайф ранее писал, что парфюмеры из Калининграда создадут серию запахов России. Отмечается, что ароматы будут отражать локальную идентичность каждого региона, основываясь на природных достопримечательностях, исторических личностях, сооружениях, героях литературы и мифов.
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