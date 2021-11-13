В Индии политическая партия выпустила духи с "запахом социализма"

Оппозиционная партия "Самаджвади" в индийском штате Уттар-Прадеш начала выпускать духи с "ароматом социализма". Об этом сообщается на сайте политической силы.

Данный аромат включает в себя нотки шафрана и сандалового дерева. По мнению депутатов, при использовании эти два ингредиента вызывают стойкие ассоциации с социализмом. Идея выпускать собственный аромат пришла в попытке привлечь внимание избирателей к своей кампании. Лидер партии Ахилеш Ядав считает, что парфюм воплощает дух их политики. Его назвали "Аромат социализма". Люди начнут пользоваться духами и почувствуют "запах социализма", уверен он.

"Это положит конец ненависти в 2022 году", — считает политик.

Отмечается, что парфюмеры выводили рецепт нового аромата на протяжении четырёх месяцев. В состав духов включены 22 ингредиента: роза, жасмин, сандал, шафран и другие элементы со всей страны. На красно-зелёной упаковке напечатали логотип партии, велосипед, и фотографию лидера движения. Партия призвала своих членов активно душиться перед собраниями.