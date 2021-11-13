Мать, бросившая детей в грузовике дальнобойщика, трагически погибла в тот же день
Женщина оставила малышей недалеко от подмосковного Орехова-Зуева, а несколько часов спустя её обнаружили во Владимире.
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34-летняя женщина, которая 8 ноября бросила двух маленьких детей в автомобиле дальнобойщика в Подмосковье и сбежала, в тот же день погибла в ДТП, сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что горе-мать скончалась, попав под колёса машины во Владимире. В данный момент дети находятся в приёмной семье, ведётся поиск их ближайших родственников.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области многодетная мать бросила четверых детей в запертой квартире. Полицию на место происшествия вызвала одна из соседок, когда увидела, как брошенным на несколько дней мальчикам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами.
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