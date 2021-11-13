Мать, бросившая детей в грузовике дальнобойщика, трагически погибла в тот же день

34-летняя женщина, которая 8 ноября бросила двух маленьких детей в автомобиле дальнобойщика в Подмосковье и сбежала, в тот же день погибла в ДТП, сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что горе-мать скончалась, попав под колёса машины во Владимире. В данный момент дети находятся в приёмной семье, ведётся поиск их ближайших родственников.