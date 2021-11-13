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Мать, бросившая детей в грузовике дальнобойщика, трагически погибла в тот же день

Женщина оставила малышей недалеко от подмосковного Орехова-Зуева, а несколько часов спустя её обнаружили во Владимире.

13 ноября, 09:32
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/32078" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © t.me / SHOT

34-летняя женщина, которая 8 ноября бросила двух маленьких детей в автомобиле дальнобойщика в Подмосковье и сбежала, в тот же день погибла в ДТП, сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что горе-мать скончалась, попав под колёса машины во Владимире. В данный момент дети находятся в приёмной семье, ведётся поиск их ближайших родственников.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области многодетная мать бросила четверых детей в запертой квартире. Полицию на место происшествия вызвала одна из соседок, когда увидела, как брошенным на несколько дней мальчикам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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