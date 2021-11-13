В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадало 12 человек

Двенадцать человек пострадали при столкновении "Волги" с микроавтобусом в Крыму. Видео © "ВКонтакте" / "Инцидент Крым" | Симферополь | Севастополь ДТП

На автодороге Севастополь — Ялта произошло столкновение автомобиля марки "Волга" и микроавтобуса, в результате которого 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

"Примерно в 08:40 мск на автодороге Севастополь — Ялта водитель автомобиля "Волга" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес" с восемью пассажирами. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля "Волга" в тяжёлом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение по одной полосе автодороги закрыто. По факту ДТП ведётся проверка.