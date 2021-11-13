ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 ноября 2021, 09:39

Фигуристка Сакамото победила на Гран-при Японии

Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto

Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto

Травмы вынудили Дарью Усачёву и Александру Трусову отказаться от участия в соревнованиях.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла домашний этап серии Гран-при. Соревнования NHK Trophy проходят в Токио.

Сакамото показала лучший результат и в короткой программе, и в произвольном прокате. В сумме она получила от судей за своё выступление 223,34 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабе (205,44). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (203,60).

Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не была представлена.

"Распространённый случай": Стали известны подробности травмы фигуристки Усачёвой на Гран-при Японии
"Распространённый случай": Стали известны подробности травмы фигуристки Усачёвой на Гран-при Японии

Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар. В танцах на льду лучший результат также показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • Япония
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar