Фигуристка Сакамото победила на Гран-при Японии
Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto
Травмы вынудили Дарью Усачёву и Александру Трусову отказаться от участия в соревнованиях.
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла домашний этап серии Гран-при. Соревнования NHK Trophy проходят в Токио.
Сакамото показала лучший результат и в короткой программе, и в произвольном прокате. В сумме она получила от судей за своё выступление 223,34 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабе (205,44). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (203,60).
Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не была представлена.
Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар. В танцах на льду лучший результат также показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.