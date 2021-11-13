Фигуристка Сакамото победила на Гран-при Японии

Травмы вынудили Дарью Усачёву и Александру Трусову отказаться от участия в соревнованиях.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла домашний этап серии Гран-при. Соревнования NHK Trophy проходят в Токио.

Сакамото показала лучший результат и в короткой программе, и в произвольном прокате. В сумме она получила от судей за своё выступление 223,34 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабе (205,44). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (203,60).

Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не была представлена.