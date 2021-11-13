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Фигуристка Сакамото победила на Гран-при Японии

Российские спортсменки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм.

13 ноября, 09:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV0iJazP2nd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teamkaori_sakamoto</a></p>

Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла домашний этап серии Гран-при. Соревнования NHK Trophy проходят в Токио.

Сакамото показала лучший результат и в короткой программе, и в произвольном прокате. В сумме она получила от судей за своё выступление 223,34 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабэ (205,44). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (203,60).

Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не была представлена.

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Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар. В ритм-танце лучший результат также показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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