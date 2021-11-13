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Актриса Любовь Титаренко пожаловалась на "ад" и "средневековье" на Украине

В качестве положительного опыта по отношению к национальной культуре она привела в пример Россию.

13 ноября, 09:39
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/post/357452/foto/782692/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинотеатр.ру</a></p>

Фото © Кинотеатр.ру

Украинская актриса и заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко пожаловалась, что в Незалежной царят настоящий ад и средневековье. Об этом артистка рассказала в эфире YouTube-канала PolitWera.

"Мы заброшены не просто в средневековье, мы живём уже в аду в полном смысле слова", — сказала она и объяснила, что "ситуация скатывается в полный насилия кошмар и примитивизм".

По словам Титаренко, России же, наоборот, обеспечено долголетие благодаря многолетнему наследию, которое россияне развивают и поддерживают. На Украине в свою очередь сжигают книги, на фоне чего благодатную почву получают неонацисты, которые действуют фактически с одобрения властей.

На Украине решили отгородиться "настоящим рубежом" от России и Белоруссии

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Ранее стало известно, что министр культуры Украины объявил об отставке. Это решение Александр Ткаченко принял из-за действий кабмина Незалежной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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