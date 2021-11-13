Актриса Любовь Титаренко пожаловалась на "ад" и "средневековье" на Украине

Украинская актриса и заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко пожаловалась, что в Незалежной царят настоящий ад и средневековье. Об этом артистка рассказала в эфире YouTube-канала PolitWera.

"Мы заброшены не просто в средневековье, мы живём уже в аду в полном смысле слова", — сказала она и объяснила, что "ситуация скатывается в полный насилия кошмар и примитивизм".

По словам Титаренко, России же, наоборот, обеспечено долголетие благодаря многолетнему наследию, которое россияне развивают и поддерживают. На Украине в свою очередь сжигают книги, на фоне чего благодатную почву получают неонацисты, которые действуют фактически с одобрения властей.