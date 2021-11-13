Учёные рассказали о напитке, который мгновенно снижает высокое кровяное давление

Ежедневное употребление чёрного чая помогает снизить уровень артериального давления. Его можно использовать как один из методов эффективной борьбы с гипертонией. К таким выводам пришли учёные из Университета Западной Австралии, результаты их исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

На протяжении шести месяцев испытуемые мужчины и женщины с повышенным систолическим артериальным давлением выпивали в день по три чашки чёрного чая либо напитка, который содержит кофеин. Оказалось, что чай стабилизировал давление гораздо лучше и быстрее. Днём разница в показателях была незначительной, однако ночью они снижались на 10%. Причём уровень давления стал ниже уже в первый день эксперимента, этот эффект сохранялся на протяжении полугода.

"Результаты исследования показывают, что некий компонент чёрного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время", — подытожили учёные.