Турки предложили США "проваливать" из Чёрного моря
Однако некоторые пользователи решили, что никакой угрозы американские корабли не представляют.
Американский эсминец. Фото © Wikipedia
Внеплановые учения США и НАТО в акватории Чёрного моря вызвали негодование у читателей турецкого издания Haber 7. По их мнению, обеспокоенность России по поводу повышенной военной активности альянса в непосредственной близости границы закономерна.
"Россия права. Что США делают в Чёрном море? Пусть убираются восвояси. Цель сатаны — окрасить Чёрное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К чёрту НАТО. НАТО не друг нам (Турции. — Прим. Лайфа)", — возмутились пользователи.
Более агрессивно настроенные призвали "американских колонизаторов проваливать", пригрозив похоронить их в море. Однако были и те, кто заподозрил Россию и США в тайном сговоре. По мнению некоторых читателей, сегодняшнее противостояние является не более чем фикцией.
"Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль", — написал пользователь.
Напомним, ранее в Минобороны заявили о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ. Внеплановые учения США и союзников являются агрессивными действиями, создающими угрозу региональной безопасности, считают в ведомстве.
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