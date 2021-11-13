Турки предложили США "проваливать" из Чёрного моря

Внеплановые учения США и НАТО в акватории Чёрного моря вызвали негодование у читателей турецкого издания Haber 7. По их мнению, обеспокоенность России по поводу повышенной военной активности альянса в непосредственной близости границы закономерна.

"Россия права. Что США делают в Чёрном море? Пусть убираются восвояси. Цель сатаны — окрасить Чёрное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К чёрту НАТО. НАТО не друг нам (Турции. — Прим. Лайфа)", — возмутились пользователи.

Более агрессивно настроенные призвали "американских колонизаторов проваливать", пригрозив похоронить их в море. Однако были и те, кто заподозрил Россию и США в тайном сговоре. По мнению некоторых читателей, сегодняшнее противостояние является не более чем фикцией.

"Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль", — написал пользователь.