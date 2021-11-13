Кабмин поддержал выделение 2 млрд рублей на помощь учреждениям культуры
Средства планируется предоставить музеям и театрам уже в этом году из резервного фонда.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Правительство России одобрило выделение в 2021 году субсидий для поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в условиях ограничения доступа посетителей из-за распространения ковида. Решение принято на заседании кабмина 11 ноября.
"Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу. Проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения в 2021 году финансирования расходов, связанных с поддержкой федеральных государственных учреждений культуры", — сообщается на сайте Правительства РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение QR-кодов безальтернативной практикой в пандемию. Он заметил, что подобная практика применяется во многих странах мира.
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