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Кабмин поддержал выделение 2 млрд рублей на помощь учреждениям культуры

Средства планируется предоставить музеям и театрам уже в этом году из резервного фонда.

13 ноября, 10:27

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Правительство России одобрило выделение в 2021 году субсидий для поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в условиях ограничения доступа посетителей из-за распространения ковида. Решение принято на заседании кабмина 11 ноября.

"Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу. Проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения в 2021 году финансирования расходов, связанных с поддержкой федеральных государственных учреждений культуры", — сообщается на сайте Правительства РФ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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