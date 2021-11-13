Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией

Польша рассматривает возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения из-за ситуации с мигрантами. Об этом рассказал в программе радиостанции RMF министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"Они [белорусская сторона] прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", — заявил он.