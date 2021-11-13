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Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией

Тем не менее в Варшаве осознают необходимость этого сообщения, в частности, для транспортировки товаров из Китая.

13 ноября, 10:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Польша рассматривает возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения из-за ситуации с мигрантами. Об этом рассказал в программе радиостанции RMF министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"Они [белорусская сторона] прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", — заявил он.

Министр отметил, что Белоруссия является важным транзитным государством, и подчеркнул, что Польша осознаёт необходимость этого маршрута, в частности, для транспортировки товаров из Китая. Тем не менее у Варшавы есть ещё много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Польша считает организатором миграционного кризиса на границе, добавил Каминьский.

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Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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