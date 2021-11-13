Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией
Тем не менее в Варшаве осознают необходимость этого сообщения, в частности, для транспортировки товаров из Китая.
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Польша рассматривает возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения из-за ситуации с мигрантами. Об этом рассказал в программе радиостанции RMF министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
"Они [белорусская сторона] прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение", — заявил он.
Министр отметил, что Белоруссия является важным транзитным государством, и подчеркнул, что Польша осознаёт необходимость этого маршрута, в частности, для транспортировки товаров из Китая. Тем не менее у Варшавы есть ещё много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Польша считает организатором миграционного кризиса на границе, добавил Каминьский.
Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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