Путин назвал виновников миграционного кризиса на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин заявил, что в миграционном кризисе, который образовался на границе Белоруссии и Польши, в первую очередь виновата сама Европа. Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Не нужно забывать, откуда возникают кризисы, связанные с мигрантами. Что, Белоруссия является первооткрывателем этих проблем? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада. Они носят не политический, а военно-экономический характер", — сказал Путин.

По словам главы государства, военный — потому что сейчас на границе Белоруссии и Польши много выходцев из Ирака и Афганистана, где последние десятилетия европейские страны принимали участие в военных операциях. Экономический — потому что Европа предоставляет для мигрантов достойные пособия, которые порой выше зарплат, подчеркнул Путин.