НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал виновников миграционного кризиса на польско-белорусской границе

По словам главы государства, ситуация в первую очередь носит военно-экономический характер.

13 ноября, 08:00
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин заявил, что в миграционном кризисе, который образовался на границе Белоруссии и Польши, в первую очередь виновата сама Европа. Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Не нужно забывать, откуда возникают кризисы, связанные с мигрантами. Что, Белоруссия является первооткрывателем этих проблем? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада. Они носят не политический, а военно-экономический характер", — сказал Путин.

Меркель в разговоре с Путиным возложила на Минск вину за миграционный кризис на границе

Меркель в разговоре с Путиным возложила на Минск вину за миграционный кризис на границе

По словам главы государства, военный — потому что сейчас на границе Белоруссии и Польши много выходцев из Ирака и Афганистана, где последние десятилетия европейские страны принимали участие в военных операциях. Экономический — потому что Европа предоставляет для мигрантов достойные пособия, которые порой выше зарплат, подчеркнул Путин.

"Зачем там жить и работать, если можно не работать — и в два-три раза больше получать? Потому что платят на взрослых, на детей. И обучение бесплатное, как правило, и медобслуживание бесплатно", — добавил президент.

Как сообщал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1