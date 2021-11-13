Путин назвал виновников миграционного кризиса на польско-белорусской границе
По словам главы государства, ситуация в первую очередь носит военно-экономический характер.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в миграционном кризисе, который образовался на границе Белоруссии и Польши, в первую очередь виновата сама Европа. Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Не нужно забывать, откуда возникают кризисы, связанные с мигрантами. Что, Белоруссия является первооткрывателем этих проблем? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада. Они носят не политический, а военно-экономический характер", — сказал Путин.
По словам главы государства, военный — потому что сейчас на границе Белоруссии и Польши много выходцев из Ирака и Афганистана, где последние десятилетия европейские страны принимали участие в военных операциях. Экономический — потому что Европа предоставляет для мигрантов достойные пособия, которые порой выше зарплат, подчеркнул Путин.
"Зачем там жить и работать, если можно не работать — и в два-три раза больше получать? Потому что платят на взрослых, на детей. И обучение бесплатное, как правило, и медобслуживание бесплатно", — добавил президент.
Как сообщал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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