Корабли Черноморского флота прибыли на военно-морские учения в Алжир

Отряд Черноморского флота прибыл на военно-морские учения в Алжир. Видео © Телеканал "Звезда"

Отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжира для участия в международных учениях "Совместные военно-морские манёвры – 2021", которые проводятся в рамках развития российско-алжирского военного сотрудничества и направлены на укрепление безопасности в регионе.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, отряд прибыл в составе фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" и спасательного буксирного судна. Экипажи российских и алжирских кораблей проведут учения по связи, брифинги по эпизодам совместных действий, тренировки досмотровых групп, показательные учения по борьбе за живучесть и предпоходовую конференцию перед морской фазой учения. От российской стороны руководителем учений был назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.