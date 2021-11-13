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Зарезавшему жену и задушившему дочь жителю Оренбуржья предъявили обвинение

Как рассказал сам мужчина на допросе, на убийство он решился после того, как узнал об изменах супруги.

13 ноября, 06:33
<p>Фото © <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1628378/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Оренбургской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

СК предъявил обвинение 25-летнему жителю Оренбургской области, который ранее сознался в убийстве жены и трёхлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части второй статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.

Зарезавший жену и задушивший ребёнка житель Оренбуржья объяснил причину расправы

Зарезавший жену и задушивший ребёнка житель Оренбуржья объяснил причину расправы

Как писал Лайф, тела 20-летней девушки и трёхлетнего ребёнка нашли в селе Кваркено Оренбургской области. Преступника на месте расправы не было, однако полицейским удалось оперативно задержать его.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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