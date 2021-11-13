Зарезавшему жену и задушившему дочь жителю Оренбуржья предъявили обвинение
Как рассказал сам мужчина на допросе, на убийство он решился после того, как узнал об изменах супруги.
СК предъявил обвинение 25-летнему жителю Оренбургской области, который ранее сознался в убийстве жены и трёхлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части второй статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.
Как писал Лайф, тела 20-летней девушки и трёхлетнего ребёнка нашли в селе Кваркено Оренбургской области. Преступника на месте расправы не было, однако полицейским удалось оперативно задержать его.
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