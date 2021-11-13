Зарезавшему жену и задушившему дочь жителю Оренбуржья предъявили обвинение

СК предъявил обвинение 25-летнему жителю Оренбургской области, который ранее сознался в убийстве жены и трёхлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части второй статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.